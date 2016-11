Sky Atlantic HD 13:55 bis 15:00 Serien Six Feet Under - Gestorben wird immer Paralleles Spiel USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Der allein erziehende Nate (Peter Krause) schließt sich einer Mutter-Kind-Gruppe an und lernt dabei eine geschiedene Mutter kennen. Die beiden kommen einander näher, doch am Morgen danach gibt es für Nate ein unliebsames Erwachen. David (Michael C. Hall) versucht nach der Kündigung seines Bruders, seinen Angestellten Arthur mehr in die Firma einzubinden. Der fühlt sich allerdings in letzter Zeit sichtlich unwohl im Haus der Fishers. - Schwarzhumoriger Serienhit um eine ungewöhnliche Bestatterfamilie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Nate Fisher) Michael C. Hall (David Fisher) Frances Conroy (Ruth Fisher) Lauren Ambrose (Claire Fisher) Freddy Rodríguez (Federico 'Rico' Diaz) Mathew St. Patrick (Keith Charles) James Cromwell (George Sibley) Originaltitel: Six Feet Under Regie: Jeremy Podeswa Drehbuch: Alan Ball, Jill Soloway Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12