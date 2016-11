Sky Atlantic HD 10:55 bis 12:00 Serien Vinyl Geflüsterte Geheimnisse USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Richie (Bobby Cannavale) plant, ein Sub-Label zu gründen, um von dem Polygram-Desaster abzulenken und ganz neue Künstler unter Vertrag nehmen zu können. Juniormanager Clark Morelle (Jack Quaid) umwirbt Alice Cooper (Dustin Ingram) und bietet ihm einen Solo-Vertrag bei American Century an. Der neu einstudierte Sound der "Nasty Bits" überzeugt Jamie (Juno Temple) und Richie überhaupt nicht. - Rock-'n'-Roll-Serie um einen Selfmademan zwischen Koks und Plattendeals: Mick Jagger und Martin Scorsese schufen eine energiegeladene Hommage an die Musik der 70er. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bobby Cannavale (Richie Finestra) Olivia Wilde (Devon) Ato Essandoh (Lester Grimes) Paul Ben-Victor (Maury Gold) Ken Marino (Jackie Jervis) Armen Garo (Corrado Galasso) Bo Dietl (Joe Corso) Originaltitel: Vinyl Regie: Mark Romanek Drehbuch: Terence Winter, Debora Cahn, Adam Rapp, Jonathan Tropper, Mick Jagger, Terence Winter, Debora Cahn, Adam Rapp, Jonathan Tropper, Mick Jagger, Martin Scorsese , Rich Cohen Altersempfehlung: ab 12