Sky Atlantic HD 05:00 bis 06:00 Serien House of Cards Inlandsüberwachung USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Frank Underwood (Kevin Spacey) und Gattin Claire (Robin Wright) basteln an einem neuen Plan, um Claire für ein wichtiges Amt in Position zu bringen. Mit allen Mitteln versucht Frank, seinen ärgsten Rivalen im Kampf um die Präsidentschaft zu kompromittieren. - Machtkampf in Washington: Das brillante Stargespann Kevin Spacey und Robin Wright spinnt neue Intrigen in David Finchers preisgekrönter Politserie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Francis Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Constance Zimmer (Janine Skorsky) Michael Kelly (Doug Stamper) Elizabeth Marvel (Heather Dunbar) Neve Campbell (Leann Harvey) Boris McGiver (Tom Hammerschmidt) Originaltitel: House of Cards Regie: Tom Shankland Drehbuch: Bill Kennedy Kamera: Peter Konczal Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 509 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 04:00 bis 08:30

Seit 89 Min. Princess Blade

Actionfilm

Tele 5 04:05 bis 05:35

Seit 84 Min. Herzdamen

Komödie

3sat 04:36 bis 06:00

Seit 53 Min.