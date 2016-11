Classica 01:45 bis 03:15 Musik Europakonzert aus St. Petersburg Sergej Prokofjew: Ausschnitte aus "Romeo und Julia" / Sergej Rachmaninow: Kavatine des Aleko / Ludwig van Beethoven: Romanzen für Violine Nr. 1 & 2, Symphonie Nr. 7 / Peter Tschaikowsky: Blumenwalzer aus "Der Nussknacker" D 1996 Stereo 16:9 Merken Anatoli Kotscherga (Baß), Kolja Blacher (Violine), Berliner Philharmoniker; Leitung: Claudio Abbado. Sergej Prokofjew: Ausschnitte aus "Romeo und Julia" - Sergej Rachmaninow: Kavatine des Aleko - Ludwig van Beethoven: Romanzen für Violine Nr. 1 & 2 und Sinfonie Nr. 7 - Peter Tschaikowsky: Blumenwalzer aus "Der Nussknacker". Die Europakonzerte der Berliner Philharmoniker sind ein Beitrag des renommierten Orchesters zur europäischen Vereinigung. Sie finden jedes Jahr am 1. Mai (der Wiederkehr des Gründungstages 1882) in einem europäischen Ort statt, 1996 im Mariinsky-Theater St. Petersburg. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Anatoli Kotscherga (Baß), Kolja Blacher (Violine) Originaltitel: Europa Konzert 1996 From the Mariinsky Theatre In St. Petersburg Musik: Sergej Prokofjew, Sergej Rachmaninow, Ludwig van Beethoven, Peter Tschaikowsky