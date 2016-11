Heimatkanal 10:45 bis 11:30 Familiensaga Forsthaus Falkenau Flüssiges Gold D 2003 Stereo Merken Im Küblacher Forst ist ein Tankwagen, der Diesel geladen hatte, verunglückt. Trotz des schnellen Eingreifens der Waldarbeiter hat das Schweröl bereits wertvollen Waldboden verunreinigt. Um solche Katastrophen in Zukunft zu verhindern, will Martin die Waldarbeiter und den Gemeinderat davon überzeugen, auf Biodiesel umzusteigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Nora von Collande (Susanna Rombach) Bruni Löbel (Oma Herta) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Michael Wolff (Markus) Nikolai Bury (Peter) Nicole Schmid (Rica) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Andreas Drost Drehbuch: Jürgen Werner, Peter Dollinger Kamera: Wolfgang Mayer Musik: Martin Böttcher, Bernhard Zeller