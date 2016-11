Heimatkanal 08:20 bis 09:50 Heimatfilm Ferien auf Immenhof D 1957 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Mit Phantasie und Einfallsreichtum gelingt es, das wirtschaftlich angeschlagene Gut zu retten. Die zündende Idee, einen Ponyhof daraus zu machen, auf dem Stadtmenschen und Erholungssuchende von überall her ihre Ferien verleben können, entsteht ohne Wissen der Erwachsenen. Und der Erfolg gibt den Kindern Recht. Der Immenhof kann sich dem Ansturm der Gäste kaum erwehren, und alle müssen kräftig zupacken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angelika Meissner (Dick) Heidi Brühl (Dalli) Paul Klinger (Jochen von Roth) Margarete Haagen (Oma Jantzen) Paul Henckels (Dr. Pudlich) Raidar Müller (Ralf) Matthias Fuchs (Ethelbert) Originaltitel: Ferien auf Immenhof Regie: Hermann Leitner Drehbuch: Per Schwenzen, Hermann Leitner Kamera: Fritz Arno Wagner Musik: Hans-Martin Majewski Altersempfehlung: ab 6

