Sky Emotion 03:35 bis 05:40 Drama Das Verschwinden der Eleanor Rigby USA 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Nach dem plötzlichen Tod ihres Sohnes zerbricht die Beziehung zwischen den beiden New Yorkern Conor und Eleanor (James McAvoy, Jessica Chastain). Eleanor verlässt nach einem Selbstmordversuch die Stadt und zieht zu ihren Eltern. Doch Conor versucht verzweifelt, ihrer Liebe eine zweite Chance zu geben. - James McAvoy und Jessica Chastain kämpfen in dem bewegenden Drama um ihre Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Chastain (Eleanor Rigby) James McAvoy (Conor Ludlow) Nina Arianda (Alexis) Viola Davis (Professor Friedman) William Hurt (Julian Rigby) Isabelle Huppert (Mary Rigby) Bill Hader (Stuart) Originaltitel: The Disappearance of Eleanor Rigby: Them Regie: Ned Benson Drehbuch: Ned Benson Kamera: Christopher Blauvelt Musik: Son Lux Altersempfehlung: ab 6