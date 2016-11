Sky Krimi 02:25 bis 03:15 Actionserie Notruf Hafenkante Folge: 147 Getrennte Wege D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Franzi und Hans werden zu einem Einsatz gerufen. Mittfünfziger Gunnar Fuchs steht auf dem Dach seines Hauses und droht damit, in den Tod zu springen. Sein Sohn Bastian hatte sich mit ihm zerstritten, seine Frau Mona hatte ihn am Morgen verlassen. Das Team braucht die Unterstützung eines Psychologen, und ausgerechnet Philipp Rost kommt als Vermittler dazu. Seine unbeständige Beziehung zu Franzi belastet die Ermittlungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sanna Englund (Melanie Hansen) Matthias Schloo (Mattes Seeler) Rhea Harder-Vennewald (Franzi Jung) Bruno F. Apitz (Hans Moor) Peer Jäger (Martin Berger) Harald Maack (Wolle) Gerit Kling (Dr. Jasmin Jonas) Originaltitel: Notruf Hafenkante Regie: Thomas Jauch Drehbuch: Ulf Tschauder Kamera: Nicolai Kätsch Musik: Michael Soltau Altersempfehlung: ab 12