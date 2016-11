Sky Krimi 20:15 bis 21:05 Krimiserie SOKO 5113 Folge: 541 Chaos im Kopf D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Anneliese Uhlmann, die an einem Messie-Syndrom litt, wurde ermordet. Das Team um Hauptkommissar Bauer stößt auf eine Reihe von Verdächtigen: Zum einen der Bruder der Toten, der selbst in das Elternhaus ziehen wollte, bevor es vermüllte. Dann Steffen Winkler, den Anneliese als Selbsthilfegruppen-Schmarotzer enttarnen wollte. Den größten Verdacht zieht Gisela Brand auf sich. Sie war dahintergekommen, dass ihr Mann ein Verhältnis mit Anneliese hatte. Doch Gisela Brand ist abgetaucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerd Silberbauer (Arthur Bauer) Michel Guillaume (Theo Renner) Joscha Kiefer (Dominik Morgenstern) Christofer v. Beau (Franz Ainfachnur) Elena Uhlig (Renate Uhlmann) Michael Lott (Georg Uhlmann) Eckhard Preuß (Anton Brand) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Heidi Kranz Drehbuch: Michael Pohl und Paul J. Milbers Kamera: Matthias Papenmeier und Michael Schaidler Musik: Daniel Vulcano