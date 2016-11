Sky Krimi 08:00 bis 08:50 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Die Brodsky-Variante D 2000 Stereo Merken Schachgroßmeister Brodsky wird zu einer Partie in Berlin eingeladen. Beim Anblick eines leeren Bretts gerät Brodsky in Panik und flüchtet in seine Villa, wo sich seine Vorahnung bestätigt, dass sein früherer Gegner Dostal wieder da ist. Die HeliCops finden heraus, dass Dostal eine Partie zu Ende spielen will, die Brodsky vor vielen Jahren unterbrochen hatte. Dabei geht es nicht um Sieg oder Niederlage, sondern um Leben und Tod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly Schumann) Doreen Jacobi (Stephan Rubelli) Matthias Matz (Brodsky) Peter Simonischek (Dostal) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Gabriele Heberling Drehbuch: K.M. Majewski Kamera: Frank Grunert Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 12

