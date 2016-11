Sky Action 22:45 bis 00:50 Actionfilm The Punisher USA, D 2004 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Früher war Frank Castle (Thomas Jane) Agent beim FBI, doch nach dem grausamen Mord an seiner Familie ist er nur noch von dem Gedanken besessen, sich an den Mördern zu rächen. Dabei hat er den skrupellosen Gangster Howard Saint (John Travolta) im Visier, den er jedoch nicht einfach umbringen, sondern am Boden zerstört sehen will. Er möchte dem Mann, der selbst über Leichen geht, alles nehmen, was diesem wichtig ist, seine Frau, seinen Geschäftspartner, dem er vertraut, und sein Geld. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Jane (Frank Castle) John Travolta (Howard Saint) Will Patton (Quentin Glass) Roy Scheider (Frank Castle Sr.) Rebecca Romijn-Stamos (Joan) Laura Harring (Livia Saint) Ben Foster (Spacker Dave) Originaltitel: The Punisher Regie: Jonathan Hensleigh Drehbuch: Jonathan Hensleigh, Michael France Kamera: Conrad W. Hall Musik: Carlo Siliotto Altersempfehlung: ab 18