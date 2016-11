AXN 23:25 bis 00:25 Krimiserie Dexter Verloren USA 2013 16:9 Merken Sechs Monate sind seit LaGuertas Tod vergangen. Dexter führt ein entspanntes Leben. Nur Debra will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Der Gehirnchirurg schlägt zu: Eine Leiche wird im Park gefunden, der der Schädel geöffnet und der vordere Inselkortex, verantwortlich für empathisches Empfinden, aus dem Gehirn entfernt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael C. Hall (Dexter Morgan) Jennifer Carpenter (Debra Morgan) Desmond Harrington (Det. Joseph 'Joey' Quinn) C. S. Lee (Vince Masuka) David Zayas (Lt. Angel Batista) Aimee Garcia (Jamie Batista) Geoff Pierson (Deputy Chief Tom Matthews) Originaltitel: Dexter Regie: Keith Gordon Drehbuch: Scott Buck, James Manos Jr., Jeff Lindsay, Jennifer Yale Kamera: Jeffrey Jur Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 18