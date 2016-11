AXN 14:10 bis 15:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Das Milliarden-Spiel GB 2009 16:9 Merken Die britische Finanzwirtschaft steht vor dem Zusammenbruch: Spekulationen über eine drohende Pleite der Highland Life-Bank sorgen für Panik. Drahtzieher der Gerüchte ist Alexis Meynell. Er ist ein schwerreicher Finanzspekulant, der skrupellos seine Gewinne auf Kosten angeschlagener Wirtschaftssysteme macht. Das Team des MI5 fürchtet, dass er Großbritannien in die Knie zwingt. Um das zu verhindern, wird Ros Myers als Mitarbeiterin in das Unternehmen Meynells eingeschleust, um herauszufinden, wann genau er zuschlagen wird, um die Highland Life-Bank in den Ruin zu treiben und dadurch Milliarden zu verdienen. Lucas North beteiligt sich an der Aktion, indem er die Rolle des Verlobten von Ros spielt. Während Ros und Lucas einer Wohltätigkeitsveranstaltung Meynells beiwohnen, nutzt der ehemalige Journalist Ben Kaplan die Gelegenheit, um sich in das Büro des Spekulanten zu schleichen. Er soll herausfinden, wer Meynell in Wahrheit finanziert. Und tatsächlich stößt er auf den Namen einer Bank, hinter der ein Verbrecher-Syndikat steckt. Asa Darlek, Meynells engster Mitarbeiter, ist der Sohn des Chefs dieses Syndikats - und er erkennt Lucas wieder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hermione Norris (Ros Myers) Miranda Raison (Jo Portman) Hugh Simon (Malcolm Wynn-Jones) Gemma Jones (Connie James) Richard Armitage (Lucas North) Alex Lanipekun (Ben Kaplan) Paloma Baeza (Elizabeta Starkova) Originaltitel: Spooks Regie: Edward Hall Drehbuch: Christian Spurrier Kamera: Damian Bromley Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16