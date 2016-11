History 17:20 bis 18:05 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Fressfeinde USA 2014 Stereo 16:9 Merken Morgan sitzt in einer Eiswüste fest und hat Schwierigkeiten, dort einen Unterschlupf zu finden. Martys Rückkehr in die Revelation Mountains von Alaska nimmt eine unerwartete Wendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12