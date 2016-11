History 05:05 bis 05:50 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Der Ursprung des Mondes USA 2016 Stereo 16:9 Merken Der Mond ist der sichtbarste Himmelskörper am Nachthimmel und für das Leben auf der Erde essenziell. Nichtidentifizierte Objekte auf Fotografien der NASA könnten auf außerirdische Strukturen auf dem Mond hindeuten und auf etwas, das unter der Oberfläche liegt. Einige Prä-Astronautiker glauben sogar, dass der Mond ein künstliches Objekt sei, das von außerirdischen Wesen vor Tausenden von Jahren an seinem jetzigen Ort platziert wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Buzz Aldrin (Himself - Astronaut) Neil Armstrong (Himself - Astronaut) Mike Bara (Himself) John Brandenburg (Himself - Plasma Physicist) Alan Butler (Himself - Author) David Childress (Himself) Robert Clotworthy (Narrator) Originaltitel: Ancient Aliens

