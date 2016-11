Disney XD 17:20 bis 17:40 Trickserie Avengers - Gemeinsam unbesiegbar Ungeahnte Fähigkeiten USA 2013 Dolby 16:9 HDTV Merken Falcon und Hawkeye werden versehentlich in eine gefährliche Welt teleportiert, in der keine Elektrizität existiert. Dort muss Falcon sich und seinem Begleiter beweisen, dass er auch ohne die Hilfe fortschrittlicher Technologie ein echter Held sein kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marvel's Avengers Assemble Regie: Tim Eldred