Disney XD 05:25 bis 05:45 Familienserie Kirby Buckets Das Bradland USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken Kirby wird in der Schule verspottet, weil er eine Toilette in die Luft gejagt hat. Seine Freunde und er wagen sich nach der Schule in eine verbotene Zone, um einen neuen Heimweg zu finden. Dawn wird derweil Vertrauensschülerin. Eine Position, in der sie alles über den aktuellsten Schul-Klatsch erfahren kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jacob Bertrand (Kirby Buckets) Olivia Stuck (Dawn Buckets) Tiffany Espensen (Belinda) Stephen Kearin (Principal Mitchell) Mekai Curtis (Fish Fisher) Cade Sutton (Eli Porter) Elliott James Thomas Moore (Jean-luc) Originaltitel: Kirby Buckets Regie: Eyal Gordin Drehbuch: Shawn Simmons Musik: David Feldstein

