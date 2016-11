Spiegel TV Wissen 05:10 bis 05:55 Dokumentation Motherboard - Entdecke die Zukunft Afterlife D 2014 Merken Afterlife: Was passiert nach dem Tod? Diese Frage stellen sich Menschen seit der ersten Stunde. Der mexikanische Drogenkrieg fordert täglich viele anonyme Todesopfer. Wir gehen mit einem Forensiker ins Labor und lernen die Technologie kennen, mit der die Leichen identifiziert werden und in Japan zeigen uns Forscher, wie eine Qualle den Tod überlistet. Moderation: Max Hoppenstedt In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Motherboard - Entdecke die Zukunft Altersempfehlung: ab 12

