TNT Comedy 11:10 bis 11:35 Comedyserie Die Millers Überraschung USA 2014 16:9 Carols Geburtstag steht kurz bevor. Nathan heckt einen gerissenen Plan aus, mit dem er seine Mutter mit einer Party überraschen will. Neben dem Masterplan gibt es einen Plan B und diverse Ablenkungsmanöver, um Carol in die Irre zu führen. Zunächst scheint es, dass der Plan funktioniert, dann kommt es jedoch zu einigen unliebsamen Überraschungen. Schauspieler: Margo Martindale (Carol Miller) Jayma Mays (Debbie) Nelson Franklin (Adam) Will Arnett (Nathan Miller) Beau Bridges (Tom Miller) J. B. Smoove (Ray) Danny Vasquez (Juan Mario) Originaltitel: The Millers Regie: James Burrows Drehbuch: Elizabeth Tippet Kamera: Gary Baum Altersempfehlung: ab 6