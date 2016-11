13th Street 23:30 bis 00:15 Krimiserie Criminal Minds Inspiration USA 2013 Stereo 16:9 Merken In Glendale, Arizona, scheint ein Serienkiller sein Unwesen zu treiben. Zwei Frauen sind dem Mörder bereits zum Opfer gefallen. Beide wurden durch einen Schuss ins Herz getötet. Und beide wurden in einer Gebetshaltung aufgefunden. Schon bald wird ein erster Verdächtiger verhaftet. Inzwischen brodelt die Gerüchteküche, wer die Nachfolge der verstorbenen Erin Strauss antreten wird. Die meisten im BAU-Team glauben, dass Hotch (Thomas Gibson) die besten Chancen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Glenn Kershaw Drehbuch: Jeff Davis, Janine Sherman Barrois Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16