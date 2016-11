13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Navy CIS Zwei Städte USA 2016 Stereo 16:9 Merken Gibbs (Mark Harmon) und sein Team sind auf der Suche nach Abbys (Pauley Perrette) Bruder Luca (Tyler Ritter), der spurlos verschwunden ist. Dafür arbeiten sie mit Dwayne Pride (Scott Bakula) und dem Navy CIS-Team aus New Orleans zusammen. Zunächst müssen sie herausfinden, warum die Besatzung und die Passagiere des Privatflugzeuges, in dem Luca als Koch beschäftigt war, vergiftet worden sind. Als Luca sich meldet, gerät er in den Verdacht, für den Tod der anderen Flugzeuginsassen verantwortlich zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Leslie Libman Drehbuch: Christopher J. Waild Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16