13th Street 17:00 bis 17:50 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Schachmatt USA 2008 Stereo 16:9 Robin (Michelle Nolden) ist eine erfolgreiche Staatsanwälte. Beim aktuellen Gerichtsverfahren wird sie allerdings selbst zur Hauptverdächtigen, nachdem zwei Zeugen ermordet wurden. Doch auch sie schwebt in großer Gefahr. Don (Rob Morrow) kommt gerade noch rechtzeitig, um einen Auftragskiller zu erschießen, der Robin töten sollte. Bei der Suche nach dem Auftraggeber kommen Don und Charlie (David Krumholtz) einem 14-jährigen Schachtalent auf die Spur. In seinem Notizbuch hat er Mordfälle durch Schachlektionen kodiert. Doch hat er auch die Morde in Auftrag gegeben? Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Alimi Ballard (David Sinclair) Dylan Bruno (Colby Granger) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Originaltitel: Numb3rs Regie: Stephen Gyllenhaal Drehbuch: Robert David Port Kamera: Ronald Víctor García, Ron Garcia Musik: Charlie Clouser