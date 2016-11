13th Street 11:25 bis 12:10 Krimiserie Criminal Minds Der letzte Fall USA 2007 Stereo 16:9 Merken In Milwaukee beschäftigt das Team ein Serienkiller, der es auf verheiratete Frauen abgesehen hat. Das Problem: Es mangelt an Spezialisten. Erst als Hotch (Thomas Gibson) Prentiss (Paget Brewster) und Reid (Matthew Gray Gubler) überzeugt, sich dem Fall zu widmen, kommen sie dem Täter auf die Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Mandy Patinkin (Jason Gideon) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Jayne Atkinson (Erin Strauss) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Edward Allen Bernero Drehbuch: Chris Mundy Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16