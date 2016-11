13th Street 05:10 bis 05:55 Actionserie Scorpion Das Spiel USA 2015 Stereo 16:9 Merken Paiges (Katharine McPhee) Sohn, das Wunderkind Ralph (Riley B. Smith), wird von der CIA abgeholt, nachdem er im Darknet bei einem Computerspiel ein geheimes Level geknackt hatte. Die CIA-Agenten vermuten, dass Ralph in terroristische Machenschaften verwickelt ist, die in Mexiko zwei Agenten das Leben gekostet haben. So bleibt Walter (Elyes Gabel) und seinem Team nichts anderes übrig, als selbst nach den Schuldigen zu suchen, um Ralph zu entlasten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Robert Patrick (Cabe Gallo) Brendan Hines (Drew) Originaltitel: Scorpion Regie: Jace Alexander Drehbuch: Nicholas Wootton, Paul Grellong Kamera: Ken Glassing Musik: Tony Morales, Brian Tyler

