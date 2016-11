Syfy 02:30 bis 03:15 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Daedalus USA 2005 Stereo 16:9 Merken Der Erfinder des Transporters, Dr. Emory Erickson (Bill Cobbs), kommt zusammen mit seiner Tochter Danica (Leslie Silva) auf die Enterprise. Erickson behauptet, er arbeite an einem Subquanten-Teleportationssystem, das in einem abgelegenen Bereich der Galaxie getestet werden müsse. Als Crewman Burrows (Noel Manzano) auf dem Waffendeck von der mysteriösen Erscheinung eines Energiewesens getötet wird, unternimmt Archer (Scott Bakula) Nachforschungen und erfährt, dass Emory seinen Sohn Quinn sucht, der vor 15 Jahren beim Test eines Transporters in dieser Region verschwunden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Bill Cobbs (Emory Erickson) Leslie Silva (Danica Erickson) Jolene Blalock (T'Pol) Connor Trinneer (Charles "Trip" Tucker) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Noel Manzano (Ensign Burrows) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: David Straiton Drehbuch: Ken LaZebnik, Alan Brennert Kamera: Marvin V. Rush Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 6