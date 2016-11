Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Sateda CDN, USA 2006 Stereo 16:9 Merken Während einer Mission auf einem fremden Planeten geraten Colonel Sheppard, Teyla und Ronon in einen Hinterhalt und werden gefangen genommen. Es stellt sich heraus, dass Ronon bereits zuvor auf dem Planeten war und damals unbeabsichtigt die Wraith auf die Bewohner aufmerksam machte. Als die Wraith angriffen, konnten die Siedler einen Pakt aushandeln: Sie versprachen, Ronon an die Wraith auszuliefern, sollte er jemals wieder den Planeten betreten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Colonel John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) Alexandra Carter (Linor) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Robert C. Cooper Drehbuch: Brad Wright, Robert C. Cooper Kamera: Brenton Spencer Musik: Joel Goldsmith