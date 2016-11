Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Die zweite Haut USA 1994 Stereo 16:9 Merken Kira wird von den Cardassianern entführt. Durch einen chirurgischen Eingriff erhält sie das Aussehen einer Cardassianerin. Von Entek, einem Mitglied des cardassianischen Geheimdienstes erfährt sie, dass sie schon immer Cardassianerin gewesen sei. Sie soll als Agentin zur Bajoranerin umoperiert worden sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Commander Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Alexander Siddig (Doctor Bashir) Terry Farrell (Lieutenant Jadzia Dax) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Les Landau Drehbuch: Robert Hewitt Wolfe Kamera: Jonathan West Altersempfehlung: ab 12