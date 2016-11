Animal Planet 11:15 bis 12:00 Dokusoap Wild Frank - Von Kathmandu bis Kalkutta Im Himalaya E 2015 Merken Seine Abenteuerreise auf der Suche nach dem bengalischen Tiger beginnt Frank Cuesta in der entlegenen Bergwelt des Himalaya. Kaum zu glauben: Sogar in dieser unwirtlichen Gegend soll der Königstiger bereits gesichtet worden sein. Um mehr über die Mythen und das Leben der geheimnisvollen Großkatze in Erfahrung zu bringen, besucht Frank ein buddhistisches Kloster in Kathmandu. Doch was der Mönch ihm dort prophezeit, klingt mehr wie ein schlechtes Omen, als die Aussicht auf ein langes Leben. Um sein Schicksal nicht allzu sehr herauszufordern, wagt sich Frank zunächst an weniger gefährliche Tiere heran: Yaks und Elefanten. Die Begegnung mit einer giftigen Kettenviper endet jedoch fatal. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Frank In India