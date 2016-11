Animal Planet 08:05 bis 08:50 Dokusoap Tönen, Föhnen und Verwöhnen - Duell der Hundestylisten USA 2009 Merken Waschen, legen, föhnen - das gilt jetzt auch für den Hund. Doch: Wer stylt die Vierbeiner am schönsten? Zwölf der besten und ambitioniertesten Hundestylisten treten wieder in einem kunterbunten Wettkampf gegeneinander an. Gesucht wird Amerikas bester Hundefrisör! Während der heißen Entscheidungsphase wohnen und arbeiten die Kontrahenten mit ihren extravaganten Wau-Waus in einem absolut schicken Loft in L.A. Im so genannten "Dog House" wird gebürstet, gekämmt, gestriegelt und für den großen Moment auf dem Catwalk geprobt. Aber nur Einer kann am Ende gewinnen: Der Sieger darf sich auf ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Dollar freuen und erhält außerdem den begehrten Titel "Groomer of the Year", der Hundestylist des Jahres! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Groomer Has It