FOX 23:15 bis 00:05 Actionserie Strike Back Die Bombe GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Nina Pirogova wurde von dem russischen Mafioso Ivan Myshkin gefangen genommen, doch Scott und Stonebridge gelingt es, sie zu befreien. Allerdings verlieren sie die Spur von Li-Na und Kwon. Für beide Seiten geht es nun darum, die hochbrisanten Daten, die sich auf einem Notebook befinden, zu entschlüsseln. Derweil enttarnt Locke einen Agenten des nordkoreanischen Office 39. Durch ihn erfährt das Team, dass Li-Na bereits bald über eine Atombombe verfügen könnte. Scott und Stonebridge setzen nun alles daran, das entsprechende nukleare Material abzufangen, bevor es in Kwons Hände gerät. Schauspieler: Philip Winchester (Sgt. Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sgt. Damien Scott) Robson Green (Lt. Col. Philip Locke) Will Yun Lee (Kwon) Michelle Yeoh (Li-Na) Tereza Srbová (Nina Pirogova) Michael McElhatton (Oppenheimer) Originaltitel: Strike Back Regie: Michael J. Bassett Drehbuch: Jack Lothian, Ed Whitmore Kamera: Mike Spragg Musik: Scott Shields