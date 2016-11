FOX 22:25 bis 23:15 Actionserie Strike Back Oppenheimer GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Über Nina Pirogova vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB kommt Locke in Wien einer Verbindung zwischen der russischen Mafia und Li-Na auf die Spur. Diese führt wiederum zu Kwon, der einen berüchtigten IRA-Terroristen mit dem Decknamen "Oppenheimer" treffen will. Bei der Überwachung der geheimen Zusammenkunft durch das "Section 20"-Team erkennt Locke, dass es sich bei "Oppenheimer" um den Mörder seines Sohnes handelt. Während der Terrorist allerdings fliehen kann, gelingt es Scott, Kwon festzunehmen. Doch der weigert sich, Li-Nas Aufenthaltsort zu verraten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Sgt. Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sgt. Damien Scott) Robson Green (Lt. Col. Philip Locke) Will Yun Lee (Kwon) Michelle Yeoh (Li-Na) Tereza Srbová (Nina Pirogova) James Wilby (Charles Ridley) Originaltitel: Strike Back Regie: Michael J. Bassett Drehbuch: Ed Whitmore, Richard Zajdlic Kamera: Mike Spragg Musik: Scott Shields