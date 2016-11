FOX 20:10 bis 21:00 Krimiserie Blue Bloods Ragazzi da salvare USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Jamie muss den jungen Ersttäter Tomás betreuen - eine Aufgabe, die Teil eines Interventionsprogramms der New Yorker Polizei ist. Als er sieht, dass sein Schützling erneut von zwei Gangmitgliedern bedrängt wird, nimmt er die Verfolgung auf. Bei der anschließenden Jagd wird einer der beiden Gauner allerdings von einem Auto erfasst und kommt ums Leben. Jamie wird daraufhin ein Verfahren wegen Fahrlässigkeit angehängt. Unterdessen sucht Dannys alte Schulfreundin Marianne bei ihm Hilfe. Es stellt sich heraus, dass ihr Mann mit Drogen dealt, woraufhin Maria verdeckt ermitteln soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Will Estes (Jamie Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Tom Selleck (Frank Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nicky Reagan-Boyle) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Robin Green, Mitchell Burgess, Willie Reale Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 6