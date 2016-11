FOX 17:05 bis 17:55 Krimiserie Navy CIS Der letzte Schuss USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Leiche von einem Arzt wird auf dem Gelände der Navy gefunden - ein Fall, zu dem Director Vance höchstpersönlich am Tatort erscheint. Und der Mordstil kommt ihm bekannt vor. Erste Spuren führen das Team schließlich zur nordkoreanischen Profikillerin Kai, hinter der Vance schon seit Jahren her ist. Weitere Untersuchungen ergeben, dass Kai möglicherweise einen persönlichen Rachefeldzug verfolgt und auch die Familie von Vance ins Visier nimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) Pauley Perrette (Abby Sciuto) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Sean Murray (Timothy McGee) Cote De Pablo (Ziva David) Rocky Carroll (NCIS Director Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Gary Glasberg Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk