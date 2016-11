FOX 13:50 bis 14:50 Actionserie Undercover Die Kriegserklärung BUL 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Alles dreht sich darum, Jaro den finalen Schlag zu verpassen. Popov versucht es über die Finanzströme der türkischen Jaro-Connection, Ivo mit Hilfe von Rossen. Obwohl dieser wieder für Jaro arbeitet, kommt Ivo durch ihn der Sache näher. Martin unterdessen verliert den Glauben an sich als Polizist. Er hat versehentlich seinen Kollegen Manolov erschossen und will seine Polizeimarke abgeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ivaylo Zahariev (Martin Hristov) Vladimir Penev (Emil Popov) Mihail Bilalov (Petyr Tudjarov) Zahary Baharov (Ivo) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Dimitar Gochev Altersempfehlung: ab 16