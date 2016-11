FOX 10:50 bis 11:35 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Folge: 69 Der Preis des Muts USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein ehemaliger Informant des Ministeriums für Innere Sicherheit landet vor Gericht. Bei der Verhandlung überschlagen sich plötzlich die Ereignisse: Der Angeklagte entwendet die Pistole eines Sicherheitsbeamten und hält mehrere Personen als Geiseln fest, darunter auch Erin. Danny versucht, mit dem außer Kontrolle geratenen Mann zu verhandeln - ein Balanceakt zwischen Leben und Tod. Derweil missachtet Jamie den direkten Befehl eines Vorgesetzten und wird suspendiert. Ausgerechnet Frank muss über eine gerechte Strafe für seinen Sohn entscheiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Frank Reagan) Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Will Estes (Jamie Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Amy Carlson (Linda Reagan) Andrew Terraciano (Sean Reagan) Tony Terraciano (Jack Reagan) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Peter Werner Drehbuch: Siobhan Byrne O'Connor Kamera: Craig DiBona Musik: Mark Snow