FOX 07:50 bis 08:35 Krimiserie Navy CIS Das Boot USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Überraschung ist groß, als das Boot von Gibbs im Hafen eines Navy-Stützpunktes einfährt - mit zwei ermordeten Söldnern an Bord. Es stellt sich heraus, dass Gibbs das Boot einst in Mexiko seinem ehemaligen Vorgesetzten Mike Franks gegeben hatte, der nun stark tatverdächtigt ist. Im Gespräch mit ihm erfährt das Team, dass die irakische Mutter von Franks Schwiegertochter die Söldner für eine Befreiungsaktion angeheuert hatte - ein potenzieller Auslöser für einen blutigen internationalen Konflikt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) Pauley Perrette (Abby Sciuto) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Sean Murray (Special Agent Timothy McGee) Cote De Pablo (Ziva David) Rocky Carroll (NCIS Director Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Donald P. Bellisario, Don McGill, Jesse Stern Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12