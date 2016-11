Zee.One 02:15 bis 04:00 Drama Die Akte Sharma IND 2005 20 40 60 80 100 Merken Heera Pandits Leben dreht sich nur um den schönen Schein, denn Heera ist ein Superstar in der Filmschmiede Bollywoods. Doch die Karriere hängt etwas durch. Auch bei einem wichtigen Filmpreis wird Heera nicht einmal mehr für eine Nominierung in Betracht gezogen. Verzweifelt sucht sie nach einem Weg, um das berufliche Jammertal hinter sich zu lassen. Da trifft sie durch Zufall auf einen alten Freund. Der bringt sie auf die Idee, sich nach einem realen Stoff umzusehen, den man erfolgreich verfilmen könnte. Auf der Suche nach einem geeigneten Thema stößt Heera auf die Lebensgeschichte von Leela Sharma: Wegen des Mordes an ihrem Ehemann sitzt die junge Frau im Gefängnis, wo sie auf die Vollstreckung ihres Todesurteils wartet. Bisher hat Leela alle Besuche und Interviews verweigert. Heera jedoch schafft es, Leela zu einem Gespräch zu überreden. Schon sieht Heera vor ihrem inneren Auge den künftigen Blockbuster mit sich selbst in der Hauptrolle vor sich. Doch je mehr sich Leela ihr gegenüber öffnet, desto mehr fühlt sich Heera der Verurteilten verpflichtet: Denn Leela brachte ihren gewalttätigen Mann in Notwehr um. Entschlossen heuert Heera einen Anwalt an, um Leela zu helfen. Der Fall wird medienwirksam wieder aufgerollt. Doch damit macht sich Heera mächtigere Feinde, als sie sich vorstellen kann. Mit diesem beklemmenden Thriller hält Regisseurin Tanju Chandra ein eindringliches Plädoyer gegen Chauvinismus und Korruption und steht mutig für Gerechtigkeit ein in einer Gesellschaft, in der Gewalt gegen Frauen immer noch eine alltägliche Realität ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mahima Chaudhry (Heera Pandit) Vasundhara Das (Leela Sharma) Priyanshu Chatterjee (Anwalt Digamber Puri) Originaltitel: Film Star Regie: Tanuja Chandra Altersempfehlung: ab 12