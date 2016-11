Zee.One 20:15 bis 22:20 Drama Heroine IND 2012 20 40 60 80 100 Merken Mahi Arora ist der gefeierte Superstar der indischen Filmszene: Die Boulevardpresse überschlägt sich, aus dem Leben der Schauspielerin zwischen Premieren, Preisverleihungen und Parties zu berichten. Auch privat unterhält sie eine medienträchtige Beziehung mit dem Filmhelden Aryan, der gerade in Scheidung von seiner Frau lebt. Doch während die wahre Mahi tatsächlich schwer in Aryan verliebt ist, hat dieser plötzlich Zweifel daran, ob er seine Familie wirklich verlassen will. Es kommt zum Zerwürfnis, als die eifersüchtige Mahi plötzlich an Aryans Filmset auftaucht und einen Aufruhr verursacht. Die Trennung macht der einsamen Mahi schwer zu schaffen - selbst ihre Karriere leidet darunter. Um die Talfahrt aufzuhalten, beginnt Mahi eine Affäre mit dem Cricket-Spieler Angad. Schnell steht Mahi erneut im Schlaglicht, was ihr sogar eine Rolle in einem Blockbuster einbringt. Doch Angad will mehr von der Beziehung als Mahi. Die beiden trennen sich wieder. Zu allem Überfluss wird Mahi am Set das Opfer einer Intrige und steht plötzlich nur noch in der zweiten Reihe. Schlagartig bleiben auch die Filmangebote aus. Da trifft Mahi durch Zufall wieder auf Aryan. Kann ihre Liebe unter dem ständigen Druck bestehen? Mit sensiblem Blick entwirft Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Madhur Bhandarkar eine vielschichtige Innenschau seiner weiblichen Hauptfigur, die hinter den Kulissen von Glanz und Glamour liebt, leidet und bangt. Mit großer Leidenschaft verkörpert Indiens Superstar Kareena Kapoor die zerrissene Schauspielerin Mahi, wofür sie mehrfach für verschiedene Filmpreise nominiert wurde. Ihre umfangreiche Filmgarderobe gilt als eine der aufwendigsten und teuersten aller Bollywood-Produktionen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kareena Kapoor (Mahi Arora) Arjun Rampal (Aryan Khanna) Randeep Hooda (Angad Paul) Shahana Goswami (Promita) Pooja Chopra (Shaheen Khan) Divya Dutta (Pallavi Narayan) Rashmi Nigam (Gauri) Originaltitel: Heroine Regie: Madhur Bhandarkar Altersempfehlung: ab 6