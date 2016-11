Zee.One 12:35 bis 14:35 Komödie English Vinglish IND 2012 20 40 60 80 100 Merken Nicht nur den Haushalt schmeißt Shashi perfekt, sie betreibt daheim in Indien auch erfolgreich ein kleines Geschäft mit dem Verkauf handgemachter Süßwaren. Dennoch nehmen sie Mann und Tochter nicht ernst, denn Shashi spricht kein Wort Englisch. Als die Vorbereitungen für die Hochzeit von Shashis Nichte in New York anstehen, wird die Sprachbarriere für Shashi zum wirklichen Hindernis. Kurzentschlossen beschließt sie, ohne das Wissen ihrer Familie Sprachunterricht zu nehmen. Im Englischkurs findet Shashi in der mexikanischen Nanny Eva und dem französischen Koch Laurent nicht nur gute Freunde, sondern auch neues Selbstvertrauen. Doch als der Termin der Hochzeit ansteht und plötzlich die gesamte Englisch-Klasse auf der Familienfeier auftaucht, drohen Shashis geheime Unternehmungen aufzufliegen. Diese herzerwärmende und überaus erfolgreiche Tragikomödie brachte die legendäre Schauspielerin Sridevi nach 15 Jahren endlich auf die Leinwände Bollywoods zurück. Mit dem Film setzte Regisseurin Gauri Shinde ihrer Mutter ein Denkmal, welche selbst ohne Englischkenntnisse ein erfolgreiches Unternehmen geführt hatte. Für ihr Debut erhielt Shinde einen Sonderpreis bei den Filmfare Awards. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sridevi (Shashi Godbole) Adil Hussain (Satish Godbole) Mehdi Nebbou (Laurent) Priya Anand (Radha) Rajeev Ravindranathan (P Ramamurthy) Maria Romano (Yu Son) Ruth Aguilar (Eva) Moderation: Amit Trivedi Originaltitel: English Vinglish Regie: Gauri Shinde Drehbuch: Gauri Shinde Kamera: Laxman Utekar Musik: Amit Trivedi Altersempfehlung: ab 6