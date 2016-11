National Geographic People 22:30 bis 23:10 Dokumentation Reisefieber Deutschland: Köln & Rheinland AUS 2012 2016-11-23 03:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Der zweite Teil seiner Deutschlandreise führt Morgan in den Westen des Landes. Sein erster Stopp ist Wolfsburg, eine Stadt, die um die beeindruckende Fabrik des Automobilherstellers Volkswagen erbaut wurde. Von dort aus geht es weiter nach Köln, bevor sich Morgen am wunderschönen Rhein entlang in den Süden vorarbeitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Travel Bug