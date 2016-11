n-tv 00:10 bis 01:10 Dokumentation Frankreichs Elite-Einheit RAID D 2016 2016-11-10 03:50 16:9 HDTV Merken Frankreich wurde in der Vergangenheit durch mehrere tragische Terroranschläge schwer erschüttert. Die RAID Einheit soll für Ordnung sorgen. Die Elitepolizisten stehen für den Ernstfall bereit. Ihre Aufgaben beschränken sich aber nicht nur auf den Kampf gegen den Terror. Sie ermitteln gegen Drogenbosse, sind für den Transport gefährlicher Gefangener verantwortlich und kommen bei Geiselnahmen zum Einsatz. Die n-tv Doku taucht ein in ihren gefährlichen Alltag, der das Leben in Frankreich sicherer machen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frankreichs Elite-Einheit RAID