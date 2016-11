n-tv 17:05 bis 18:00 Dokumentation Top Secret! Die Wahrheit über Area USA 16:9 HDTV Live TV Merken Ein militärisches Sperrgebiet mitten in der Wüste von Nevada? Der ideale Nährboden für zahlreiche Verschwörungstheorien. In der Area 51 scheint dies besonders gut zu funktionieren. Seit den 50er Jahren reißen die Berichte und Spekulationen über UFO-Landungen und Geheimtreffen zwischen der amerikanischen Regierung und außerirdischen Besuchern auf dem Gelände nicht ab. Alles Unsinn? Oder gibt es einen wahren Kern? Die n-tv Dokumentation geht den Tatsachen auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inside Area 51's Secrets