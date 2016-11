n-tv 18:30 bis 19:00 Magazin News Reportage: Der Kampf ums Weiße Haus - Das Wahljahr 2016 Der Kampf ums Weiße Haus - Das Wahljahr 2016 D 2016 2016-11-07 05:15 16:9 HDTV Live TV Merken Der Wahlkampf in den USA hat die finale Phase erreicht, bald steht fest, ob Hillary Clinton und Donald Trump das Rennen um die Präsidentschaft gemacht haben. Die n-tv Reportage blickt auf ein turbulentes Wahljahr 2016 zurück, in dem es viele Entgleisungen und Aufdeckungen über die Kandidaten gab, viele Reden gehalten wurden und auch der ein oder andere heitere Moment zustande kam. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: News Reportage