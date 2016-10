NDR 21:50 bis 23:20 Krimi Tatort Undercover Camping D 1997 Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Hamburg im Frühling: Hauptkommissar Stoever drückt völlig entnervt die Schulbank. Er will seine Englischkenntnisse vertiefen, um mit der Londoner Kommissarin Sally Braxton besser "Süßholz raspeln" zu können. So sieht es jedenfalls der eifersüchtige Kollege Brockmöller. Da kommt der Leichenfund auf einem Campingplatz gerade recht, und Brockmöller muss Stoever nicht lange überreden, die Schule zu schwänzen. Der Preis: Stoever soll sich inkognito als Barpianist Paul R. Gründel unter den merkwürdigen kleinen Haufen von Dauercampern mischen, um Licht in den Mordfall zu bringen. Im Luxuswohnwagen rollt Stoever an und erregt damit beim Fleischermeister Hackel Aufsehen. Dessen Frau Fricka stürzt sich auf den Neuling, um für sein leibliches Wohl zu sorgen. Zum harten Kern dieser Gesellschaft gehören der Platzwart und ehemalige Polizist Böhlich sowie Robert Wagner, fanatischer Öko- und Brokdorf-Veteran. Auf dem Platz wohnt ebenfalls die attraktive Anthropologin Dr. Gina Schmitt. Ihre Feldforschung in Sachen Dauercamper treibt sie ins Bett eines ihrer männlichen Forschungsobjekte. Während Brockmöller offiziell ermittelt, sucht Stoever nach möglichen Motiven. In den Mittelpunkt des Interesses rückt dabei auch die Ex-Geliebte des Mordopfers: Sofie, ein haltloses junges Mädchen, das von Fricka mütterlich umsorgt wird. Der Gang der Ermittlungen stockt, und ein weiterer Mord kann nicht verhindert werden. Doch dann ziehen sich die Fäden zusammen mit einem für alle überraschenden Ergebnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Hauptkommissar Paul Stoever) Charles Brauer (Hauptkommissar Peter Brockmöller) Peter Striebeck (Böhlich) Michael Weber (Robert Wagner) Hans Teuscher (Friedhelm Hackel) Barbara Focke (Fricka Hackel) Sven Martinek (Jan Kott) Originaltitel: Tatort Regie: Jürgen Bretzinger Drehbuch: Michael Illner Kamera: Kay Gauditz Musik: Klaus Doldinger Altersempfehlung: ab 14