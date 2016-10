NDR 20:15 bis 21:50 Krimi Tatort Leiche im Keller D 1986 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Herbert Koslowski, Beifahrer und Bewacher eines Geldtransports, raubt diesen aus. Im Streit um die Beute tötet er seinen Zwillingsbruder Karl, der ihn zu der Tat angestiftet hatte. Herbert nimmt die Rolle seines Bruders an, um an dessen Stelle ein ruhiges unerkanntes Leben zu führen. Dass Karl minderjährige Mädchen zur Prostitution gezwungen hat, kann er nicht ahnen. Erst als sich ein Erpresser bei ihm das heißt eigentlich bei Karl meldet, begreift Herbert, dass er seine Position durch den Identitätswechsel nicht verbessert hat. Die beiden Hauptkommissare Paul Stoever und Peter Brockmöller sind mit der Aufklärung des Mordfalles beauftragt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Hauptkommissar Paul Stoever) Charles Brauer (Hauptkommissar Peter Brockmöller) Holger Mahlich (Herbert Koslowski / Karl Koslowski) Beate Finckh (Angelika) Nicolas Brieger (Charly Strauch) Irm Hermann (Frau Klein) Edgar Hoppe (Willy Baumann) Originaltitel: Tatort Regie: Pete Ariel Drehbuch: Kurt Bartsch Kamera: Wolfgang Treu Musik: Franz Bartzsch