RBB 00:00 bis 00:45 Dokumentation Manfred Krug - Ich wollte echt sein D 2014 HDTV Live TV Merken Als Manfred Krug im September 2014 gemeinsam mit der Jazz- und Soulsängerin Uschi Brüning eine neue Platte aufnahm, konnte der rbb den populären Künstler bei den Studioaufnahmen begleiten. Neben den einzigartigen Aufnahmen kamen auch Freunde und Weggefährten Krugs zu Wort. Mit diesem 45-minütigen Porträt entstand ein Zeitdokument, das die Geschichte des Mannes wie die Deutschlands widerspiegelt. Es war seine letzte Platte, die der Sänger und Schauspieler gemeinsam mit Uschi Brüning, der Grande Dame des Jazz aufnahm. Von ihr sagte Manne Krug: "Sie ist aus meinem Herzen nicht mehr wegzudenken". Das Ergebnis ihrer gemeinsamen Arbeit: Selbstgeschriebene Texte und Evergreens neu interpretiert, Jazz und jazziger Schlager - und viel Manne Krug. Das war sein Geheimnis seit über 50 Jahren: in all seinen Rollen das sein, was er selbst ist, ob als Musiker oder als Schauspieler. Schauspieler wie Annekathrin Bürger und Charles Brauer und Weggefährte Wolf Biermann erinnern sich an Manfred Krug als Freund, Künstler und Kollege. So entstand das facettenreiche Porträt eines Mannes, dessen Leben eng mit der Geschichte dieses Landes verwoben war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Manfred Krug - Ich wollte echt sein