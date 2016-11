RTL Télé Lëtzebuerg 20:15 bis 20:30 Magazin Anne's Kitchen Merken Mir ginn eis schéin Musel besichen an fueren en Tour mat der Marie-Astrid. Den Giovanni vu Mastercook weist dem Anne wéi een eng richteg gutt Friture mécht, an a senger Kichen gëtt et gereechert Frëss-Paangecher an Wäffelcher mat engem klengen Twist. In Google-Kalender eintragen