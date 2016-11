Niederlande 2 00:05 bis 01:05 Sonstiges De Wijsheidsridders NL 2016 HDTV Merken Bernie, de zoon van filmmaker George Schouten, wordt 13 jaar. De taak wacht de vader om zijn zoon verder de wereld in te begeleiden. Weloverwogen wordt een middelbare school gekozen waarbij vrije leermethodes tot struikelblokken leiden en invloeden van nieuwe vrienden steeds sterker worden. Fundamentele vragen dringen zich op. In hoeverre moet je blijven sturen of moet je juist meer leren te vertrouwen en los te laten. Ondertussen duikt de ambivalentie zich bij Schouten zelf ook aan. Hij begint na een bruisende carrière - met de laatste 15 jaar vele boeddhistisch getinte documentaires - steeds meer te twijfelen aan de zin van steeds maar presteren. Schouten koopt een camper en neemt zich voor afstand te nemen van de ratrace van alle dag. Hij ontwikkelt een "campermind" waarin meer overview krijgen leidend is. De voorstoelen van de camper kunnen draaien. Het nodigt uit om niet langer steeds vooruit te kijken maar ook om te zien en het leven zelf meer te leren koesteren. De moeder van Bernie en de vriendin van Schouten zit juist in een geheel andere levensfase. Zij runt de laatste tijd Thaise keukens in drie eetcafe's met alleen een lagere school als opleiding. Dit spoort Bernie niet aan volop in de studieboeken te duiken. Hij wordt streetwise wat ook zijn schaduw kanten heeft. Schouten wordt uitgedaagd zo goed en kwaad als mogelijk zoon Bernie bij de les te houden. Bezinning op wijze mannen die in vroegere films en boeken van Schouten voorkomen bieden houvast in deze roerige tijd. Het zijn De Dalai Lama uit de film Lonely at the top en zenmeester Bernie Glassman uit het boek Expeditie Geluk. Zoon Bernie is naar deze zenmeester vernoemd en Glassman's visie was zelfs de aanleiding dat Bernie de zoon van Schouten werd. Ondanks, of juist door, de ogenschijnlijk tegenovergestelde ontwikkelingen leren vader en zoon van elkaar. Al zoekende worden het wijsheidsridders. Wijsheid die niet uit schoolboeken valt op te steken. In Google-Kalender eintragen Regie: George Schouten