3sat 01:10 bis 02:55 Krimi Das unsichtbare Mädchen D 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vor elf Jahren verschwand ein Mädchen aus einer kleinen Stadt an der deutsch-tschechischen Grenze. Der Fall hat den pensionierten Kommissar Altendorf nie losgelassen. Ein aktueller Mordfall bringt ihn mit dem jungen Kommissar Tanner zusammen. Die beiden nähern sich langsam an und dringen immer tiefer in das Labyrinth der Ereignisse von damals. Der heute 64-jährige pensionierte Hauptkommissar Altendorf hätte es nie für möglich gehalten, dass ein geistig behinderter Mann wegen Mordes verurteilt werden könnte - obwohl einst weder die Leiche des vermeintlichen Opfers noch eindeutige Blut- und DNA-Spuren gefunden werden konnten. Altendorf wurde damals sogar vom Innenminister persönlich als Leiter der Sonderkommission abgesetzt, um die Ermittlungen durch einen anderen Kommissar schneller voranzutreiben. Das war vor elf Jahren. Die achtjährige Sina Kolb war spurlos aus dem Dorf Eisenstein verschwunden. Monate später verhaftete der neue SOKO-Leiter den 28-jährigen behinderten Emanuel Ecco Stock und brachte diesen dazu, den Mord an Sina zu gestehen. Zwei Tage später widerrief Ecco alle seine unter Druck entstandenen Aussagen. Dem Richter jedoch genügte das Geständnis. Beim jährlichen Dienstausflug der Mordkommission lernen sich der pensionierte Kommissar Altendorf und der 32-jährige Hauptkommissar Niklas Tanner kennen. Obwohl Tanner einen aktuellen Mordfall bearbeiten muss, eine Frau aus dem Dorf wurde erdrosselt, gerät er immer tiefer in das Labyrinth der Ereignisse von damals. Inge-Maria Kolb kaufte zu einem Zeitpunkt das Grab für ihre Tochter, als noch keineswegs feststand, ob das vermisste Mädchen überhaupt tot war. Tanner entdeckt neue Spuren, bringt Licht ins Dunkel. Als er einer Fährte ins Rotlichtmilieu hinter der Grenze folgt, bezahlt er seinen Wagemut beinahe mit dem Leben. Von seinem Chef Michel, der damals in die "SOKO Sina" berufene Erfolgskommissar, massiv unter Druck gesetzt, verbeißt Tanner sich erst recht in die alten Akten. Zumal Altendorf ihm endlich sein geheimes Archiv zur Verfügung stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elmar Wepper (Joseph Altendorf) Ulrich Noethen (Wilhelm Michel) Ronald Zehrfeld (Niklas Tanner) Silke Bodenbender (Inge-Maria Kolb) Anja Schiffel (Evelyn Fink) Tim Bergmann (Dr. Kurt Nieberger) Lisa Kreuzer (Lilo Emig) Originaltitel: Das unsichtbare Mädchen Regie: Dominik Graf Drehbuch: Friedrich Ani, Ina Jung Kamera: Michael Wiesweg Musik: Sven Rossenbach, Florian van Volxem Altersempfehlung: ab 16