Schweiz 2 08:55 bis 09:50 Regionales Rick Stein - Faszination Indien Madurai und Lucknow GB 2013 Stereo HDTV Merken Rick Stein besucht ein Fünf-Sterne-Hotel in Madurai im Bundesstaat Tamil Nadui, das Hausfrauen beschäftigt, um die traditionelle Gerichte getreu zuzubereiten. In Lucknow im Bundesstaat Uttar Pradesh trifft er den ersten Sternekoch Indiens. Schließlich beendet Rick seine kulinarische Reise damit, einigen Freunden in seinem Bungalow das Fazit seiner Suche nach dem perfekten Curry vorzustellen. Wir sind gespannt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rick Stein?s India

